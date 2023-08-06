AK Partili isimlerden Soyer'in "koku" açıklamasına sert tepki: İzmirlinin aklıyla dalga geçiyor

Uzun süredir süren koku sorunu ve Körfez'deki kirlilik İzmir'in yıllardır kanayan yarası. Bazı dönemlerde vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldi. Fakat CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamayla koku sorununun büyük ölçüde azaltıldığını ifade ederek, "Gelecek sene koku sorununu bitireceğiz' dediğim anı dün gibi anımsıyorum. 2022'nin Ağustos'uydu. Ve başardık. İzmir genelinde %90 oranında kokuyu azalttık. Kökünü kazımaya çok az kaldı." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in koku sorunu ile ilgili yaptığı açıklamaya sert bir dille tepki gösterdi.

Başkan Saygılı, kokunun hala devam ettiğini ve çözümsüz bırakıldığını belirterek, Soyer'in sözlerini eleştirdi ve çözüm üretmediğini ifade etti. Ayrıca, fotoğraf verme ve sosyal medya paylaşımlarıyla sorunun üstünü örtmeye çalıştığını vurguladı.

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef kokuyor Sayın Soyer! Hem de burun direklerini sızlatacak, kapıyı pencereyi kapattıracak kadar kokuyor! İkbal telaşınızı anlıyoruz! Körfezdeki kokuyu alamayışınızı anlamıyoruz! Zamanınızın daraldığını anlıyoruz! Ama halen sokağa çıkmayışınızı anlamıyoruz! Koku, çöp, kent içi ulaşım gibi hangi temel konu varsa yılan hikayesine çevirdiniz! Çözümsüz bıraktınız! Fotoğraf vermenin, dört duvar arası toplantılar yapmanın, tweet atmanın ötesine geçemediniz! Bürokratlarınızın yanlışları, danışmanlarınızın bilgisizliği içinde savrulup gittiniz! Maalesef sürenizin sonuna geldik Sayın Soyer!" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Milletvekili Bursalı ise Soyer'in açıklamasına sert bir dille karşılık vererek, İzmirlilerin aklıyla dalga geçildiğini ve geçici bir çözümle koku sorununun halledilemeyeceğini vurguladı. Koku sorununun uzun yıllardır üstesinden gelinemeyen bir sorun olduğunu belirten Bursalı, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının çözüm getireceğini ifade etti.

Bursalı, "Soyer, resmen İzmirlilerin aklıyla dalga geçiyor. Çünkü bu sözlerin başka izahı yok. Kokudaki birkaç günlük geçici bir aşağı inişi fırsat bilip sanki sorunu çözmüş bir kahramanmış havası yaratmaya çalışıyor. Ama sahte kahramanlar hiç bir zaman toplumdan beklediği ilgiyi göremez. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. 50-60 yıldır çözülemeyen ve kendi döneminde daha da ağırlaşan koku sorununu 1 yılda çözmüş gibi algı oluşturmaya çalışmak skandal bir anlayıştır. Çünkü burnu koku alamıyordur. Soyer ve ekibine de bunu tavsiye ediyorum. İzmirli bu ucuz numaraları yemez. İnsan, merak ediyor yarın öbür gün koku sorunu tekrar ağırlaştığında 'Sorunu yüzde 90 çözdük' diyen Soyer, İzmirlinin yüzüne nasıl bakacak? Gerçi daha önce de birçok yalanı ortaya çıktığında hiçbir şey olmamış gibi hareket ettiğini bildiğimiz için bunda zorlanmayacağını söylemek de mümkün. "

"AK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇÖZECEK"

Bursalı, son olarak "Bu sorunu 60 yıldır çözemeyen zihniyetten bu sorunu çözmesini beklemek doğru değil. İzmir'in kangren hale gelmiş koku sorununu Haliç'i yıllar önce temizleyip İstanbul'u kurtaran AK Belediyecilik anlayışı çözecek" ifadelerini kullandı.