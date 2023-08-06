‘Araştırmadan yapılan bir açıklama’

İZMİRLİ ünlü televizyoncu Saba Tümer'in, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı'yla ilgili iddiasına, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Canan Kaynak açıklama yaptı.

Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan Dr. Canan Kaynak "Halkın anlayacağı dilde, deniz yoluyla daha çok insan vücudunda ishal ağırlıklı hastalıklar bulaşır. Ancak Sayın Tümer'in bahsettiği hastalıkların hangi yolla bulaşıcılığını herkes tarafından bilinmektedir. O yüzden araştırmadan ve bilinçsizce yapılan bu açıklamanın hangi amaçla niçin yapıldığını anlamış değilim' ifadesini kullandı.

İZMİR'İN DENİZLERİ MÜKEMMEL

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Canan Kaynak, yapılan değerlendirmeler sonucunda İzmir'deki tüm suların mikrobiyolojik açıdan 'mükemmel' seviyede olduğunu dile getirdi.

Yüzme alanlarının tamamının Sağlık Bakanlığı kontrolü altında olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaynak, "Denetimlerini bizler yürütüyoruz. Sezon boyunca 15 günde bir yüzme alanlarımızdan numune alıyoruz. Bunlar eğer varsa bu suya bir karışım olduğunu düşünerek kullanımını durdurup gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz. Zayıf, yeterli, iyi ve mükemmel olmak üzere dört sınıf mevcut. Bizim tüm sularımız mikrobiyolojik yönden mükemmel durumda." dedi.