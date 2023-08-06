CHP İl Başkanı’na çizik şoku

CHP İzmir'de dün gerçekleşen ve mevcut Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzümlü'nün 209 geçerli oyun 206'sını alarak yeniden seçildiği kongrede partinin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz yerel seçimde Balçova Belediye Başkan aday adayı da olan Aslanoğlu, il delegesi adayı gösterildiği kongrede 209 geçerli oydan sadece 186 oy alabildi. Aslanoğlu, gerek ilçe yönetim kurulu asil ve yedek listesinde gerekse de il delegesi aday listesinde yer alan toplam 42 isim arasında en düşük oyu alan ikinci isim oldu. İl delegesi listesinde yine Aslanoğlu ile aynı siyasi ekipten olduğu belirtilen Nurcan Adıgüzel, 178 oy alarak son sırada yer aldı. Genel Merkez'den atanarak il başkanı olan ve önümüzdeki aylardaki il kongresinde bu göreve yeniden talip olması beklenen Aslanoğlu'nun bu kadar çizik yemesi partide gündem oldu.