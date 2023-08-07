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Haberler İzmir Canlı yayında beyin kanaması geçiren Başkan Engin taburcu oldu

Canlı yayında beyin kanaması geçiren Başkan Engin taburcu oldu

İzmir'de geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Başkan Engin'in durumunun iyiye gittiği ve bir süre evde dinleneceği öğrenildi.

İHA
Canlı yayında beyin kanaması geçiren Başkan Engin taburcu oldu

2 Ağustos günü internetten yayın yapan SonSöz TV'de katıldığı canlı yayın programında fenalaşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbiren entübe edildiği öğrenilmişti. 4 Ağustos günü cerrahi operasyon için hastaneye sevk edilen Başkan Engin'in ameliyatı başarılı geçti.

Başkan Engin'in beyninde tespit edilen kist, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alındı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Ali Engin'in taburcu edilerek evde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Başkan Engin'den alınan parçanın patolojik incelemesinin ardından tedavisinin de ona göre şekilleneceği öğrenildi.

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