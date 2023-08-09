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Haberler İzmir Buca’nın vandalları bu kez fıskiyeleri kırdı

Buca’nın vandalları bu kez fıskiyeleri kırdı

Buca’nın vandalları bu kez fıskiyeleri kırdı
İzmir'in Buca ilçesinde bu kez de su fıskiyelerini kırdılar. Vandallara artık durmaları konusunda çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İnsan kendi malına zarar verir mi" diyerek tepki gösterdi. Buca'da, geçtiğimiz haftalarda Yıldız Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Parkı'nın yakılmasının ardından çocuk parkları yine vandalların hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bu sefer de ilçenin parklarında bulunan su fıskiyelerini ve zamanlayıcı su saatlerini kırdı. Vatandaşın hizmetine sunulan parkların sürekli olarak vandalların hedefinde oluğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Çok üzgünüz. Bu kötü durumla sürekli karşılaşıyoruz" dedi.
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