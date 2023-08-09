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Haberler İzmir İZKA’nın eski sekreteri FETÖ’den tutuklandı

İZKA’nın eski sekreteri FETÖ’den tutuklandı

İZKA’nın eski sekreteri FETÖ’den tutuklandı
MANİSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Alaşehir ilçesinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir saklanan, Ege bölgesi üst düzey yöneticilerinden İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) eski Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi iken ihraç olan Ergüder Can gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ergüder Can sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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