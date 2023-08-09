‘Potansiyeli ortaya çıktığında Bergama kendine yetecek’

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bergama'ya ziyarette bulundu. AK Parti İlçe Başkanlığı aşure hayrı katılımıyla başlayan ziyaretlerde Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma gerçekleşti. Bergama Ticaret Odası'nda Oda Başkanları ile toplantı yapan milletvekili Eyyüp Kadir İnan Bergama'nın taleplerini dinlemeye geldiklerini belirtti.

'5 YIL EMRİNİZDEYİM'

İnan, "Benim en iyi bildiğim, en çok vakit geçirdiğim, sevdiklerimin çok olduğu yer Bergama'ydı. O nedenle kampanya sürecinde de Bergama'ya söz vermiştim, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bergama'nın tüm sorunlarıyla ilgileneceğiz. 5 yıl boyunca Bergamalı hemşerilerimizin emrinde olduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

'EKONOMİ CANLANIR'

Yerel seçimler ile ilgili de konuşan İnan, "Bergama'da devam eden ve bitireceğimiz projeler elbette bitirilecek. Türkiye'nin tüm kaynaklarının 3'te 2'si deprem bölgesini tekrardan ayağa kaldırmaya ayrıldı. Ben inanıyorum ki Bergamamızın potansiyeli ortaya çıkarıldığında biz bırakın merkezi bütçedeki imkanları, çoğu meseleyi halleden ve kendi kendine yeten bir ekonomiyi canlandırırız. Çandarlı limanı meselesini halledelim, şehrimize çok büyük bir endüstri bölgesi kazandıralım. Oranın oluşturacağı kaynak bizim merkezi hükümete maddi açıdan ihtiyaç duymayacağımız hale dönüştürecek" dedi.