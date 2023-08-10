Taksi şoförünü ölüm direksiyonda yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Dereli (57), Dalyan Mahallesi'nden müşterisini almaya giderken fenalaştı ve aracını yolun kenarına çekti. Şoförün rahatsızlandığını gören çevredeki vatandaşlar, önce sağlık ekiplerine haber verdi, ardından da sürücüyü araçtan çıkararak kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, fenalaşan sürücüye müdahale etti. Ahmet Dereli, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dereli'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.