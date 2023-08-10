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Haberler İzmir Taksi şoförünü ölüm direksiyonda yakaladı

Taksi şoförünü ölüm direksiyonda yakaladı

İzmir'in Çeşme'de ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan taksi şoförü hayatını kaybetti. Dereli'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İHA
Taksi şoförünü ölüm direksiyonda yakaladı
Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Dereli (57), Dalyan Mahallesi'nden müşterisini almaya giderken fenalaştı ve aracını yolun kenarına çekti. Şoförün rahatsızlandığını gören çevredeki vatandaşlar, önce sağlık ekiplerine haber verdi, ardından da sürücüyü araçtan çıkararak kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, fenalaşan sürücüye müdahale etti. Ahmet Dereli, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dereli'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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