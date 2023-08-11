16 yıllık eşini defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Cani kocaya ’mesaj’ indirimi

Olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, İzmir Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı ile Hanife Çakıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.