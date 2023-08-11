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Haberler İzmir 3 DEAŞ’lı çok sayıda patlayıcı ile yakalandı

3 DEAŞ’lı çok sayıda patlayıcı ile yakalandı

3 DEAŞ’lı çok sayıda patlayıcı ile yakalandı

Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ'lı teröristler, MİT ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) çalışmaları neticesinde tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı yakalanırken, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

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