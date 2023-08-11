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Haberler İzmir İzmir körfezi’nde 30 noktadan karot örneği alındı

İzmir körfezi’nde 30 noktadan karot örneği alındı

İzmir körfezi’nde 30 noktadan karot örneği alındı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin depremsellik araştırması kapsamında İzmir Körfezi'ndeki 30 noktadan karot örneği alındığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100 kilometre yarıçaplı alanda fayların ve tsunamilerin incelendiği depremsellik araştırmasının deniz çalışmalarında sona yaklaşıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Paleosismolojisi araştırma ekibi, ODTÜ'ye ait sondaj platformuyla İzmir'in güneyinde bulunan Pamucak'tan kuzeyindeki Çandarlı'ya kadar 30 farklı lokasyondan 4 ve 5 metre uzunluğunda karot örneği aldı, çalışma Homa Dalyanı'nın yaklaşık 1 kilometre açığında yapılan sondajla tamamladı. Deniz tabanından alınan örnekler, laboratuvarda incelendikten sonra bölgedeki faylara ait eski depremlerin ve bu depremlerin tetiklediği tsunamilerin tespitine yönelik deniz araştırmaları tamamlanmış olacak.
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