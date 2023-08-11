Zeytinalanı plajında kirlilik alarmı

Urla Zeytinalanı Merkezi Plajı'ndan 1 Ağustos 2023 tarihinde alınan deniz suyu numunelerinin halk sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler sonucunda numunenin mevzuat limit sınırını geçtiği raporla tespit edildi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Rapor sonrası, Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi'ne 7 Ağustos tarihinde gönderdiği yazı ile Zeytinalanı plajı ve çevresinde deniz suyu kirliliğine neden olan etkenlerin araştırılmasını istedi.

Rapor şu şekilde: "İlçemiz Zeytinalanı Merkez Plajından 01.08.2023 tarihinde alınan deniz suyu numunesinin ilimiz halk sağlığı laboratuvarında 04/08/2023 tarihinde 01.08.2023-5612-2/2083675166 protokol ve 229492 CSBYS no ile analizi yapılarak sonucunun numune mevzuat limit sınırını geçtiği raporla tespit edilmiştir. Numunenin alındığı plaj ve çevresinde deniz suyu kirliliğine neden olan hususları araştırılması kirlilik nedenin bulunması ve engellenmesi halk sağlığı acısında büyük önem arz etmektedir. Gereğinin yapılarak kaymakmalığımıza (ilçe sağlık müdürlüğüne) bilgi verilmesini arz ve rica ederim."