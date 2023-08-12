İzmir’in 3 belediyesinde iş bırakma eylemi

İzmir'deki Buca, Bayraklı ve Bornova Belediyesi işçileri dün sabah saatlerinden itibaren yarım günlük iş bıraktı. DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası'nın örgütlü olduğu 3 belediyede çalışan işçiler, geçtiğimiz hafta artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ifade ederek, ek protokol talebiyle basın açıklaması düzenlemişti. Taleplerinin yerine getirilmesini isteyen işçiler, dün iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler, talepleri karşılanıncaya kadar eylemleri sürdüreceklerini kaydetti. Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Yönetici Erdoğan Aydın, yüzde 50 maaş zammı istediklerini belirterek, "Aldığımız ücretlerle geçinemediğimize dair işverene defalarca bildirim yaptık. Bize dönüş yapılana kadar eylemliliklerimiz devam edecek" diye konuştu.