Kızının katilini pankartla arıyor

İzmir iline bağlı Konak ilçesinde kızlarını öldüren Deniz Özarslan'ın hala bulunamamasından dolayı aile, Güzelyalı Üst Geçidi'ne pankart astı. Ezgi Zerkin'in ailesi şahsı görenlerin polise ulaşmasını istiyor. Hiç yılmadan aramalarına devam eden aile ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri, birçok şehre afişler hazırladı.

ŞEHİRLERE AFİŞLER ASILDI

Konak'ta iş yerinde yaşanan olayda Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in yanına geldi. Çıkan tartışmada Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Zerkin, hastaneye kaldırıldı. Fakat beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kaçan Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen, hala yakalanamadı. Bu süreçte Ezgi Zerkin'ın ailesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri çeşitli şehirlere 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.

'GÖRENLER POLİSE ULASSIN'

Ezgi Zerkin'in eşi Deniz Özarslan'a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran'da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşandı. Öldürülmesinin üzerinden 382 gün geçmesine rağmen katil zanlısı Deniz Özarslan'ın yakalamaması üzerine ailesi, Konak ilçesi Güzalyalı semtindeki Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi'ne 'Ezgi'nin katili aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı.