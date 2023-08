Çandarlı’da çöp bilmecesi

İZMİR'İN Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çöpler toplanırken bazı cadde ve sokaklardaki çöp konteynırlarının boşaltılmaması tepkiye yol açtı. Çandarlı Mahallesi genelindeki çöplerin düzenli olarak toplandığını ancak son günlerde bazı cadde ve sokakta oturan vatandaşların çöp konteynırlarının özellikle boşaltılmadığını savunan vatandaşlar, "Çandarlı'da resmen çöp bilmecesi yaşanıyor. Bizler vergilerimizi düzenli olarak ödüyoruz ancak bir sokakta çöp konteynırları boşaltılırken, diğer bir sokakta ağzına kadar çöple dolu konteynırına kimse dokunmadığına şahit oluyoruz. Hal böyle olunca da bazı çöp konteynırlarının özellikle görmezden gelindiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise geçen seçimlerde CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelere kasıtlı olarak belediye hizmetinin götürülmek istenmediğini iddia etti.

MUSLUKTAN ZEHİR AKIYOR

İZMİR'İN Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, İZSU'ya defalarca başvurmalarına rağmen 1 yıldır ev ve işyerlerindeki musluklardan paslı su aktığını söyledi. Bazen kahverengi bazen de sarı renkte akan suyun insan sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, "Musluktan pas renginde su akıyor. Sudaki rengin su borularına yapılan kaynak yüzünden olduğu söyleniyor ancak 1 yıldır musluklarımızdan temiz su içemiyoruz" dedi.

RENGİ VE KOKUSU PASLI

Kemalpaşa Mahallesi sakinleri, son 1 yıldır evlerindeki musluklarını her açtıklarında şebeke suyunun kahverengi ya da sarı bir renkte aktığını söyledi. Yeni Asır aracılığıyla bundan yaklaşık 1 ay önce sorunlarını dile getirdiklerini ancak halen bu soruna İZSU yetkilileri tarafından bir çözüm bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin sorunu görmezden gelmelerine tepki gösterdi. Çeşmelerinden akan suyun normal rengine dönmesi için her musluğu açtıklarında 10 dakika boyunca suyu boşa akıttıklarının altını çizen vatandaşlar, "Neredeyse 1 yıldır bu sorun devam ediyor. Geçen Temmuz ayında da sorunu sizlerin aracılığıyla bildirdik ancak yetkililer görmezden geliyor. Musluk suyunda hem pas kokusu var, hem de rengi kötü. Elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz, midemiz bulanıyor. Bizler temiz su içemeyecek miyiz?" diye konuştu

Tire-Belevi karayolu, 4'.ncü km'de bulunan çınar ağacının yola sarkmış kuru dalları araç ve yaya güvenliğini tehdit ediyor.

TİRE'DE KURUYAN AĞAÇLAR BÜYÜK TEHLİKE SAÇIYOR

TİRE'DE, ömrünü tamamlamış kuruyan ağaçlar tehlike saçıyor. Tire-Belevi karayolu, 4'.ncü km'de bulunan çınar ağacının yola sarkmış kuru dalları ile Cumhuriyet meydanı, Orta Park'taki çam ağacının araç ve yaya güvenliğini tehdit ettiğinden yakınan vatandaşlar, yetkilileri önlem almaya çağırdı. Sonbaharın yaklaştığını hatırlatan vatandaşlar, "Sonbaharda yaşanacak ilk fırtınalı havada her iki ağaç yola devrilebilir. Tire- Belevi karayolu ile Cumhuriyet meydanını her gün binlerce araç ve yaya kullanıyor. Yaşanacak bir kazada can kaybı veya ciddi yaralanmalar yaşanabilir. Her hangi bir kötü senaryo gerçekleşmeden söz konusu ağaçlar kısmen ya da tamamen kesilebilir. Yerine de yeni ağaçlar dikilebilir. Her an talihsiz bir olayın yaşanmasından endişe duyuyoruz" şeklinde konuştular.