İzmir polisi düğmeye bastı: 14 ildeki terör operasyonunda çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 14 ilde terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans desteği sağladıkları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı verilen 37 şüpheliden 32'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hükümlü ve tutuklulara para yatırarak örgüte finans sağladıkları MASAK ve HTS raporlarıyla tespit edilen 37 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İzmir merkezli 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.