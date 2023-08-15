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İzmir'de hareketli anlar! Eğlence mekanını kurşunlayıp kaçtılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde rezervasyonları olmadığı için eğlence mekanına alınmayan 17 yaşındaki 2 kişi tabancayla mekana ateş açarak kaçtılar. Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
İzmir’de hareketli anlar! Eğlence mekanını kurşunlayıp kaçtılar

İzmir'de Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan H.K.A (17) ve M.E.A (17), güvenlikler tarafından içeriye alınmadı. İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, yanlarında bulunan tabancalar ile iş yerine ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı taksi şoförü, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birisinin araçtan aldığı diğerinin ise üzerinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerine doğru ateş açtığı, olayın ardından ise şahısların otomobile binip kaçtığı yer alıyor.

İŞLETME ÇALIŞANLARI MÜŞTERİLERİ DARP ETMİŞTİ

Ayrıca, 7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde yaşanan bir başka olayda ise yine aynı eğlence mekanının çalışanları müşterileri darp etmiş, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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