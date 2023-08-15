Kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor

İzmir'de yeni ev sahibinin 1500 lira olan kirayı 7 bin lira yapması sonrası mahkeme kararıyla tahliye edilen iki çocuklu aile, 10 gündür parkta yaşamını sürdürüyor. Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 2+1 dairede yaklaşık 2 yıldır kiracı olarak oturan ve 1500 lira kira veren Begüm ve Mehmet Tıraş çifti, yeni ev sahibinin yüksek kira teklifini kabul etmedi.

'BİZİM KİMSEMİZ YOK'

Daha önceki ev sahibiyle olan kontratlarını gösterip kiraya yüzde 25 zam yapmayı öneren Tıraş ailesinin teklifini kabul etmeyen ev sahibi 1 yıl kira ödenmediğini gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. Ardından Tıraş ailesi, verilen tahliye kararıyla 4 yaşındaki kızları ve 2 yaşındaki oğullarıyla birlikte evden çıkarıldı. 1 aydır bütçelerine göre ev bulamayan aile, son 10 gündür de parka serdikleri battaniyenin üzerinde yaşıyor. E

şinin gündelik işlerde çalıştığını, kendisinin de çocuklara bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını anlatan Begüm Tıraş, "Biz, 'Şu anda 7 bin lirayı veremeyiz' dedik. Eşim de sabit bir işte çalışmıyor. 'Bütçemize göre kira verebiliriz' dedim. Kabul etmedi ve 'mahkemede hesaplaşırız' dedi. Mahkeme 1 yıl falan sürdü. O süreçte biraz oturma hakkı kazandık, ev baktık ama ev fiyatları çok yüksek. Bizden 1 yıllık kira, depozit istiyorlar. Şu anda kirayı zaten zar zor bulabilsek, depozito veremezsin. Bizim kimsemiz yok" dedi.