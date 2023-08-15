Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu Yenişehir ve Hilal Mahallesi'nde çılgına dönen torbacılar, önce muhtarların yaptırdığı "Kristale Hayır" pankartını yaktılar, ardından da kendilerine savaş açan vatandaşları örgütleyen muhtarları tehdit ettiler. Son olarak da gözü dönen zehir tacirleri Hilal Mahallesi muhtarlık binasını kurşunladılar.

Torbacılar, muhtarlık binasını kurşun yağmuruna tutup gençleri zehirlemelerini engelleyenleri korkutmak istedi.

Hilal Mahallesi Muhtarı Süleyman Pekgöçen ise "Bu yolda ölmek var dönmek yok sonuna kadar gençlerimizin kurtulması için mücadeleye devam" dedi.

PANKART YAKTILAR

Muhtar Süleyman Pekgöçen kristal zehir tacirlerinin kendilerini tehdit ettiğini ve muhtarlık binasının kundaklamakla korku verdiklerini ancak azla yılmayacağını iddia etti.

Pekgöçen, "İlk önce "Kristale hayır" pankartını yaktılar, sonra muhtarlara gözdağı vermeye çalıştılar. Ama gerek ben gerekse mahallede bilinçli semt sakinleri kötülerden korkmuyoruz bu işi kökünden kazıyacağız. Kristalle savaşa devam, gençlerimizi çocuklarımızı ölüm pahasına bu illetten uzak tutacağız. Muhtarlık binasını kurşunlamışlar. Genelde gece geç saatlerde hep oğlum muhtarlık bürosunda oturuyor. Allah'tan o saatte orada değildi Allah korudu. Bu illetle savaştan asla geri dönmeyeceğiz, korkmuyoruz. Gençlerimizi kurtaracağız"dedi.