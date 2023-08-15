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Haberler İzmir Temmuz ayında İzmir’de kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı

Temmuz ayında İzmir’de kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı

Türkiye genelinde temmuz ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 109,548 olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 17,7 azalışla 675,327 oldu. İstanbul, temmuzda 15,724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahipken, Ankara 9,688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile ikinci, İzmir ise 5,203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile üçüncü sırada yer aldı. En düşük konut satışı ise sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari ve 91 konutla Tunceli illerinde gerçekleşti.

AA
Temmuz ayında İzmir’de kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 yükselerek 109 bin 548'e çıktı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Temmuzda konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre bu ili 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli şeklinde sıralandı.

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