Eski eşini bacağından vurmuştu, istenen ceza beli oldu

İzmir'de, koruma kararı aldıran eski eşi Aysel Aydemir'e (37) av tüfeğiyle ateş açan, ardından da tehdit edip tabancayla bacaklarından vuran Ferhat B. (41) hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çiğli'de yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu sırada, 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., elinde pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, 'Demek beni şikayet edersin' dedikten sonra rastgele ateş etti. Ardından tabancasıyla Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yakalanan Ferhat B. tutuklandı. Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcı, iddianamede, Ferhat B.'nin yanına pompalı av tüfeği ve tabanca alıp Aydemir'in evinin yakınına geldiğini belirtti.

Ferhat B.'nin Aydemir'e tüfeğini doğrultup, ateşlediği ancak saçmaların isabet etmediği bilgisi ile Ferhat B.'nin 'Öldüreceğim seni' diyerek tehdit edip, Aydemir'in bacaklarına ateş ettiği iddianamede yer aldı. Yaralanan Aydemir'in bacak kısmından yaralandığının da altı çizildi. Savcı, Ferhat B. hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.