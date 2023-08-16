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Haberler İzmir Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İZMİR'İN Bayındır ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali A.'ya otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında Çatal Zetinova yolu arasında meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinova Çatal arasında seyir halinde olan Semih A. yönetimindeki otomobil, yol kenarında çobanlık yapan Ali A.'ya çarptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde adamın hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil sürücüsü Semih A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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