Sancar Maruflu mezarı başında anıldı

İZMİR'İN ve Karşıyaka'nın simge ismi Sancar Maruflu ölümünün ikinci yıl dönümünde Işıkkent Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 15 Ağustos 2021 tarihinde yaşama veda eden halkla ilişkiler duayeni Maruflu, 'İzmir Baba' lakabıyla tanınıyor. Düzenlenen anma töreninde konuşan Sancar Maruflu'nun Ağabeyi Selçuk Maruflu kardeşinin adını yaşatmak için çabalayan herkese teşekkür etti. Anma töreninde Maruflu'nun her şeyden önce insana değer veren biri olduğunu dile getiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

GAPPİ: HUZURU İÇİNDE UYUSUN

"Onun fedakarlığı, insan sevgisi ve vefası çok önemliydi; o hiçbir zaman yanar döner bir insan olmadı, her zaman ne ise oydu. Bizi bir yerlerden izlediğine eminim; keşke burada olsaydı da o da görebilseydi. Mekanı cennet olsun, bu dünyadaki görevini layıkıyla yapmanın huzuru içinde uyusun."