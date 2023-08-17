4’üncü kattan atılan Fatma İzmir’de toprağa verildi

KADIKÖY'DE, avukat Doğan Can Gündüz (41) tarafından 4'üncü katın penceresinden atıldığı öne sürülen Fatma Duygu Özkan'ın (38) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Özkan, vasiyeti üzerine 3 yıl önce 36 yaşındayken cinayete kurban giden ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarı yanına defnedildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine avukat Gündüz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatma Duygu Özkan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası, cenazesi yakınlarına teslim edildi ve İzmir'in Tire ilçesine getirildi. Özkan, vasiyeti üzerine, öğle vakti kılınan namazın ardından, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarının yanına defnedildi.