CHP’li Sevigen ‘İzmir’ iddiasına sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, 'CHP İstanbul ve Ankara'da yerel seçim ittifakı yapmak için İzmir'de İYİ Parti adayına destek verecek' şeklinde son dönemde çıkan iddialara ilişkin çok sert konuştu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sevigen, bu durumun gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini kaydederek, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız" diye konuştu. 2024 yerel seçimleri için bir çıkış arayan muhalefet partilerinin ne yapacağı kamuoyu tarafından dikkatle izlenirken, İYİ Parti'nin CHP'ye vereceği destek karşılığı birçok il belediyesini talep edeceği siyaset kulislerinde sıkça dillendiriliyor.