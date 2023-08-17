Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

DÜNYA üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU- 2023) sonuçlarını açıkladı. Her yıl 2 bin 500'den fazla dünya üniversitesinin değerlendirilerek ilk bin yükseköğretim kurumunun açıklandığı sıralamada Ege Üniversitesi de yer aldı. Türkiye'den 8 üniversite ilk bin yükseköğretim kurumu içinde yer alma başarısı gösterdi. Ege Üniversitesi, Türkiye'de altı-sekiz bandında yer alırken sıralamaya giren tek İzmir üniversitesi oldu. Öte yandan, Özbekistan'a resmî bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığındaki Ege Üniversitesi Heyeti, akademik başarıyı daha da artırmak için temaslar yürütüyor.