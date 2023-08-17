  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

HABER MERKEZİ
Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı
DÜNYA üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU- 2023) sonuçlarını açıkladı. Her yıl 2 bin 500'den fazla dünya üniversitesinin değerlendirilerek ilk bin yükseköğretim kurumunun açıklandığı sıralamada Ege Üniversitesi de yer aldı. Türkiye'den 8 üniversite ilk bin yükseköğretim kurumu içinde yer alma başarısı gösterdi. Ege Üniversitesi, Türkiye'de altı-sekiz bandında yer alırken sıralamaya giren tek İzmir üniversitesi oldu. Öte yandan, Özbekistan'a resmî bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığındaki Ege Üniversitesi Heyeti, akademik başarıyı daha da artırmak için temaslar yürütüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA