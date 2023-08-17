İzmir’deki kazada faciadan dönüldü: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen kamyonetin kasasında bulunan 3 kişi yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ölümün kıyısından dönen kazazedelerin olayı küçük sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 23.35 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Otogar istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje de çarparak devrildi. Bu esnada kamyonet kasasında bulunan 3 kişi ise yola düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜKLERİ AN KAMERADA

Yolcular kamyonetin kasasından yola düşerken, sürücünün kamyonetin içerisinden çıkarak aracı doğrultmaya çalışması ve çevredeki vatandaşların kazazedelere yardıma koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, ölümden dönen kazazedelerin olayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.