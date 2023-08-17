Kaya: İzmir CHP’nin eziyetinden bıktı!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te gerçekleştirdiği bir dizi programla saha çalışmalarını sürdürdü. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Kaya, partisinin ilçe binasında düzenlediği halk buluşmasında da Mendereslileri dinledi. Kaya yaptığı görüşmede CHP'li yerel yönetimleri hedef aldı. Kaya açıklamasında "Her gittiğimiz yerde, vatandaşlarımızın CHP'li yerel yönetimlerden yaka silktiğini görüyoruz. İzmir, CHP'nin eziyetinden bıkmış durumda" dedi. Kaya'ya programlarında AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı ve önceki dönem Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun da aralarında bulunduğu partililer eşlik etti.