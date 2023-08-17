Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ: Soyer milli değil desteklemeyiz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda CHP ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ittifak kuran ancak seçimin sonuçlarına etki edemeyen Zafer Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili şok bir değerlendirme geldi. Bir TV programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki yerel seçimde CHP gelse sizinle bir daha masaya oturmak istese konuşur musunuz?" sorusunu cevapladı.

'YAZILI KONUŞURUZ'

Özdağ, "Birincisi yazılı olarak konuşuruz. Sadece CHP ile değil, bütün partilerle yazılı olarak konuşuruz. İkincisi temel ilkelerimizi koyar ve bunları teyit ederek konuşuruz. Üçüncüsü ise, bu bir yerel seçim olduğu için tek tek adaylar üzerinde konuşuruz. Mesela CHP gelip bizden İzmir'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için destek isterse vermeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanının kendisinden ve politikalarından dolayı bunu yapmayız. Biz kendisinin milli olmadığını, Atatürkçü olmadığını düşünüyoruz. İzmir İl Başkanımız sahada her gün Büyükşehir Belediye Başkanı'yla mücadele ediyor ve bu mücadelesinde haklıdır da" ifadelerini kullandı.