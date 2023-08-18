Foça’da denizanası etkisi: Plajlar boş kaldı

İzmir'in turistik ilçesi Foça sahillerinde ortaya çıkan koyu mavi renkli, uzun kuyruklu denizanası yoğunluğu bugün de görüldü. Halkın tedirgin olduğu bölgede bazı plajlar da boş kaldı.

Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde görülen büyüklü küçüklü denizanası yoğunluğu bugün de devam etti. Denizanaları, çevredekilerin de dikkatini çekti.

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanaları, tatilcileri tedirgin etti. Uzmanların mavi renkli ve uzun kuyruklu denizanalarının olduğu bölgelerden uzak durulması gerektiğine yönelik uyarısının ardından plajların boş kaldığı görüldü.

Ayrıca denizanalarını merak eden bazı kişiler, fotoğraf çekip ellerindeki çubuklarla canlıları inceledi.