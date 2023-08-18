Katilden anneye ‘sinema’ mesajı

İzmir'de yaşanan cinayette yeni bir gelişme meydana geldi. Olay, 16 Haziran tarihinde akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki pansiyonda yaşandı. Çalışanlar, 3 gündür pansiyonda kalan Dudu Yılmaz'ı (21) göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞADIKLARINI SONRA ANLATTI

Dudu Yılmaz, gelen polis ekipleri tarafından boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken bulundu. Soruşturma sürerken katilin Dudu'nun telefonundan ailesine mesaj attığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen olayda Dudu Yılmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği eşi Rıfat Yılmaz (26) tarafından öldürülmüştü. Kaçan Rıfat Yılmaz kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Anne Fatma Önal, "Rıfat Yılmaz bizimle tanışmaya geldi. Anne ve babasının kanserden öldüğünü, kimsesi olmadığını söyledi. Evlenmelerine izin verdik. Evli kaldıkları sürede kızıma eziyet çektirmiş, telefonlarını kırmış. Yaşadıklarını bize anlatsaydı uzak durması için uyarırdık. Ancak kızım bize yaşadıklarını sonradan anlattı" dedi.

İNDİRİMSİZ CEZA ALMALI

Rıfat Yılmaz'a indirimsiz en ağır cezanın verilmesi gerektiğinin altını çizen Dudu'nun babası Salih Önal ise "Bir çocuk nasıl büyüyor? Ciğerimiz yandı. Biz ona acıdık ama o bize acımadı. Onun indirimsiz en ağır cezayı almasını istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Kızımla onu öldürmek için barışmış" diye konuştu.

ARKADAŞINA CİNAYET İTİRAFINDA BULUNMUŞ

CİNAYET şüphelisi Rıfat Yılmaz'ın, kızına ait cep telefonundan kendisine mesajlar attığını söyleyen Fatma Önal, "Kızıma yaptığı işkenceleri öğrenince uzaklaştırma kararı aldırmıştık ancak kızım barışmaya karar verdi. Dudu bana 'Eşimle gezeceğim' dedi ama gece gelmedi. Ulaşmaya çalıştık ve cep telefonundan 'Geleceğim', 'Peşime düşmeyin', 'Sinemadayım' yazan mesajlar geldi. Mesajları Rıfat Yılmaz, kızımı öldürdükten sonra onun ağzından yazmış. Bir arkadaşına Dudu'yu öldürdüğünü söylemiş" dedi.