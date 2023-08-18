Menemen Belediyesi’nde promosyon sevinci

İZMİR Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, çalışanın yüzünü güldürdü. Menemen Belediyesi banka promosyon revize anlaşmasını Halk Bankası ile imzaladı. Anlaşmaya göre belediye personelinin Eylül ayı maaşı ile birlikte 25'er bin lira yatacak.

Başkan Pehlivan, "Göreve geldiğimizden beri bizimle birlikte omuz omuza gecesini gündüzüne katarak Menemen'imize hizmet eden personelimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu azim karşısına biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi. Anlaşma, Aydın Pehlivan'ın makamında Halkbank Menemen Şube Müdürü Harun Pürmüs ile imzalandı.