Soyer İzmir’in başkanı olduğunu unuttu!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta Muğla Akbelen'deki provokatörlere yaptığı destek ziyaretinin ardından bu kez soluğu İstanbul'da aldı. Silivri Cezaevi'nin önünde poz veren Soyer, sosyal medya hesabından cezaevinde tutuklu olan Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı ziyaret ettiğini aktardı. Soyer'in bu paylaşımını gören İzmirliler ise, "Sen ilk önce bozuk yolları ziyaret et", "Seçim çalışmalarına Silivri'den devam etmişsiniz", "Can yoldaşınız Demirtaş'a da gitseydiniz", "İzmir kokarken evet çok mantıklı hareket" sözleri ile tepki gösterdi.

ÖCALAN'A DESTEK VERMİŞTİ

GEÇEN 7 Ağustos'ta Muğla Akbelen'deki eylemcileri ziyaret eden Soyer, önceki gün de İstanbul Silivri'ye gitti. Soyer sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a destek verdiği için tutuklanan Merdan Yanardağ'ı, şehit MİT mensuplarının kimliğini ifşa ettiği için tutuklanan Barış Pehlivan'ı ve gezi olaylarında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklanan Can Atalay'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Paylaşımının devamında ise Soyer, "Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek" notunu düştü.

ŞEHİT FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

SOYER'İN bu paylaşımına yıllardır kent hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamayan yüzlerce İzmirliden tepki gecikmedi. Dikili'deki şehir içi yollardan şikayetçi olan Ramazan Akpınar isimli vatandaş, "Çandarlı Denizköy arası (Dikili) yoldan da bir geçseydin. Araçlar yollarda kalıyor. Toz toprak, kamyon bile zor gidiyor. Yol kazılmış bırakılmış. O yoldan binlerce turist geçiyor. Bizi dünyaya rezil ettiniz. CHP'liler bile illallah diyor" dedi.

Arzu Asil isimli bir diğer vatandaş ise, "Şurada sorun var desek gelmezsiniz, bunları ziyarete tee nerden nereye gelmişsiniz" diye konuştu.

Oturduğu semtteki yolun asfaltlanmamış halini paylaşan Emre Yavaş da, "Ziyaret etmeyiniz hizmet ediniz İşiniz gücünüz algı, görüntü. İş icraata gelince durum fotodaki gibi. Asfaltsız yol" diye tepki gösterdi. Meomme isimli kullanıcı ise şehitlerin fotoğrafını paylaşarak, "Bu çocukları da ziyaret edebilirsiniz Tunç Bey" ifadelerini kullandı.

'GİTMİŞKEN ORADA KALSAYDINIZ'

İşte o tepkierden bazıları: NİL: "İzmir kokarken evet çok mantıklı hareket" BATUHAN: "Keşke işin olan, İzmir'e de biraz hizmet yapsan" İ

NNUENDO: "Başkan bey günün her saati trafik var şehirde ne işe gidebiliyor ne de dönebiliyoruz. Çankaya Basmane sahil yolu içler acısı durumda, metroda istif halde gidip geliyoruz. Şehrin ortasından tramvay geçirdiniz hali hazırda kilitli trafik daha da kilitlendi. Yani yolunuz açık olsun"

ENGİN: "İzmir'de kal da İzmir'i yönet. İzmir haricinde her yerde varsınız seçim zamanı biz de sandıkta olacağız tak ettirdiniz artık" HAKAN ERDOĞAN: "Orada kalsaydınız gitmişken" CENGİZ AVCI: "Aferin" ALİ HAYDAR TAĞAL: "Sayın başkanım bizi de bir ziyaret etseniz. İzmir'in kendi haline bırakılmış ilçesi Karabağlar'ı" VEYSEL: "Harmandalı çöplüğüne bir zahmet müsait olunca bakabilir misiniz. İzmir'e uğradığınızda kokusu geliyor fena. Acele etmeyin lütfen tekrar müsait olduğunuzda uğrar mısınız" CACA BEY: "Can yoldaşınız Demirtaş'a da gitseydiniz" TUĞRUL ÇAVUŞ: "Seçim çalışmalarına Silivri'de devam etmişsiniz"