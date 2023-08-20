Alaçatı’da kanlı gece

Çeşme'nin Alaçatı bölgesinde bir gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında içeri alınıp alınmama konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın (30) yaşamını yitirdi.

1 güvenlik görevlisinin de silahla, 5 müşterinin ise darp sonucu yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olaydan sonra kaçan zanlılar İzmir Jandarma ve polisin ortak operasyonu ile kıskıvrak bir kaç saat içinde yakalanarak gözaltına alındı.

VALİ ELBAN ÇEŞME'YE GİTTİ

Doktor raporları alındıktan sonra Jandarma tarafından beş kişinin sorgusu devam ederken, yine Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde Ayayorgi Koyu'nda bulunan bir beach club'ta 17 yaşındaki M.E.A. ve H.K.A tarafından makineli tabanca ile kurşunlanması olayı beldede panik yaratırken, yeni Vali Süleyman Elban'ın incelemek yapmak üzere Çeşme'ye gittiği öğrenildi.

AİLELER TEDİRGİN OLDU

TÜRKİYE'NİN en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de arka arkaya silahlı saldırı olayları yaşanması yazlıkları bulunan anne ve babaları tedirgin etti.

OTOMOBİLDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

OLAYIN ardından bulunan şüphelilerin kullandığı otomobili boş bir arsada terk edilmiş halde bulmuştu. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Öte yandan, olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, silah sesleri duyulurken, müşterilerin panik içinde mekandan çıkmaya çalıştıkları görülüyor. Bazı müşterilerin ise olayı cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri dikkat çekiyor.