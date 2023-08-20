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Haberler İzmir CHP’nin Karşıyaka Kongresi’nde arbede

CHP’nin Karşıyaka Kongresi’nde arbede

HABER MERKEZİ
CHP’nin Karşıyaka Kongresi’nde arbede
CHP Karşıyaka İlçe Kongresi'nde CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner ile Karşıyaka Belediyesi Başkan Aday Adayı Serdar Yavaşoğlu arasında arbede yaşandı. CHP Karşıyaka İlçe Kongresi'nde yaşanan arbede arbede yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda Karşıyaka Belediye Başkanı aday adayı olan Serdar Yavaşoğlu, kürsüde söz alarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Yavaşoğlu'nun "Delege seçim sürecinde işçi aldın, maaşları ödeyemiyorsun" ve "Kongreler neden tek adaylı?" şeklindeki eleştirilerine CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle taraflar birbirlerinden uzaklaştırıldı. Kongrede 295 oyla Karşıyaka CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü oldu.
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