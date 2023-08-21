Buraya moloz dökülmesin

İzmir Bornova'dan hattımızı arayan bir vatandaş ise, Bornova Belediyesi temizlik işleri şantiyesinin arka tarafına dökülen bu molozlara tepki gösterdi. Vatanda, "Buraya hala çöp, moloz, koltuk parçaları dökülüyor. Burasının doğaya büyük tehlike yarattığını ve temizlik işlerinde çalışan personelin sağlığının hiçe sayılarak hareket edildiğini düşünüyorum. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çay ocağında, buraya atılan bu pislik nedeniyle sinek kaynıyor. Farelerin cirit attığı bir ortamda yemek yiyoruz" dedi.