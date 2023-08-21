İzmir’de sokak köpeklerinin dehşeti yaşattığı avukata belediye tazminat ödeyecek

İzmir'in Bolçova ilçesindeki kent ormanında sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan avukat Selman Eke, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı. Belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği belirten mahkeme, Eke'yi haklı bulup, 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay, 11 Mart 2021 yılında Balçova Kent Ormanı'nda meydana geldi. Spor yapan avukat Selman Eke, 5- 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eke, kolundan ve bacağından yaralanırken; montu, telefonu ve pantolonu da zarar gördü. Köpeklerin saldırısından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutan Eke, şikayetçi oldu ayrıca ihtarname çekti. İhtarnamesine cevap alamayan Eke, ardından İzmir İdare Mahkemesi'ne gidip, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Eke, davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğunu savunup, 10 bin lira maddi 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde açılan davada savunma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı, idarenin kusurunun olmadığını, davacının fahiş taleplerde bulunduğunu söyledi.

'BAKIM VE KONTROLLERDEN SONRA BELEDİYENİN GÖREVİ BİTMİYOR'

Dosyayı inceleyen İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerinde sahipsiz hayvanların gerekli bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ve kendi doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanmasının öngörüldüğü, bunun dışında belediyelerin bu hayvanları ayrılmış bir ortamda toplayacaklarına ve başıboş dolaşmalarını engellemeleri gerektiğine dair mutlak bağlayıcı bir düzenleme bulunmadığına vurgu yaptı. Ancak yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu haldeki sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususlarını dikkate alan mahkeme, kamu hizmetinin sürekliliği esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği sonucuna ulaşıldığını belirtti.

'MADDİ TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ'

Mahkeme, söz konusu olayın idarenin sorumluluğunda olduğuna, davacının köpek saldırısı sonucunda yaralandığı hususunun açık olduğuna kanaat getirdi. İdarenin kamu hizmetinin örgütlenmesinde, denetlenmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği ve kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığının altı çizildi. İdarenin insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini gereği gibi yapmadığı ve hizmet kusurunun olduğu sonuç ve kanaatine varıldı. Eke'nin maddi tazminat istemini değerlendiren mahkeme, idarenin hizmet kusuru bulunması nedeniyle davacının maddi zararlarından sorumlu olduğu ancak davacının telefonunu tamir ettirdikten sonra mahkemeye fatura sunmadığı belirtildi. Bu sebepten ötürü mahkeme, maddi tazminat isteminin reddine karar verdi.

'DAVACI MANEVİ ZARARA UĞRADI'

Mahkeme, idarenin mevzuat hükümleri uyarınca beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetindeki saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini gereği gibi yapmadığını, Eke'nin birden fazla başıboş köpeğin saldırması sonucunda korku ve panik yaşadığına vurgu yaptı ve davacının manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğine karar verdi. Bu değerlendirmeler ışığında mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eke'ye 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararı değerlendiren Selman Eke, "O gün orada bir çocuk olsaydı; sonucu çok daha kötü olabilirdi. Bu davayı yarın başkasının başına daha kötüsü gelmesin ve idare hareket geçsin diye açtım" dedi.