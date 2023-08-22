Ayıbalığı Koyu’nda insan zincirli protesto

KARABURUN Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman'ın çağrısıyla, Ayıbalığı Koyu'nda Akdeniz foklarının yaşam alanına iskele kurulduğu gerekçesiyle bir grup vatandaş toplandı. İskeleyi protesto eden grup, koyun plajında yaklaşık 100 metrelik insan zinciri oluşturdu.

'KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ'

KARABURUN Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman, Ayıbalığı Koyu'nda bulunan bir otelin sahil kulübünün, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanına iskele kurduğu gerekçesiyle geçen ay konuyla ilgili şikayetçi oldu. Kulüp işletmecisi Abdülkadir Şeker ise şikayetin ardından yaptığı açıklamada iskelenin yapıldığı yerde fok mağaralarının bulunmadığını iddia etmişti. Doğaya yapılan tahribatın maddi manevi cezalandırılmasını istediklerini söyleyen Kırman, şöyle devam etti: "Kabul edemeyeceğimiz, asla kayıtsız kalamayacağımız bu cinayete artık 'Dur' diyoruz."