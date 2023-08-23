Emine Erdoğan’dan Ekolojik Köy ziyareti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Mamak Belediyesince Gökçeyurt Mahallesi'nde kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Ata tohumundan üretim yapılan bahçede meyve ve sebze toplayan Erdoğan, köydeki ekolojik tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, Ekolojik Köy'de coğrafi işaretli, ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü gezerek, burada çalışan kadınlarla sohbet etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de eşlik ettiği Emine Erdoğan, taş fırından çıkarıp, tadına baktığı ekmeklerden basın mensuplarına da ikram etti.

ÇOCUKLARDAN HEDİYE

ATA tohumlarının korunduğu Tohum Ambarı'nı da gezen Erdoğan, buradaki tohum çeşitleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilere ata tohumu hakkında eğitim verilen bölümü inceleyerek ekim yaptı. Daha sonra, ata tohumundan organik meyve ve sebzelerin yetiştirildiği 'Eko Bahçe'yi ziyaret eden Emine Erdoğan, topladığı bazı meyve ve sebzelerin tadına baktı. Ekolojik Köy'ün ardından aynı bölgedeki lavanta bahçelerini gezen Erdoğan'a, buradaki çocuklar lavanta demeti hediye etti. Tek tek ilgilendiği çocuklarla sohbet ettikten sonra lavanta bahçesindeki kadınlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, onlarla birlikte hasat yaptı.