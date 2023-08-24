Patlayan su borusu güldürürken ağlattı

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 6286/2 Sokak'ta özel bir firma tarafından yapılan kazı çalışması esnasında dün ana su borusu patladı. Kuvvetli bir şekilde sokaklara yayılan sular, bölgede bulunan çok sayıda ev ve bahçelerde baskınlarına neden oldu. Vana arızası nedeniyle suyun akışı kesilemezken, mahallenin çocukları bir arsaya dolan su da yüzdü.

İZSU'YA ŞİKAYET YAĞDI

Yaz sıcağında boş arsaya dolan suyu fırsat bilen küçükler doyasıya eğlenirken, mahalledeki yetişkinlerin doğal olarak yüzü asıldı. Sokaktaki birçok evin hem odaları hem de bahçeleri adeta göle döndü. Mahalle sakinlerinden İsa Gençler, "Ana su borusu patlamış. Evimin bahçesi su içerisinde. Bu kadar ilgisizlik olmaz. İZSU'ya 3 sefer telefon ettim. Bu İZSU'nun genel müdürü, şefi yok mu? Bir telefonla ana boruyu kapat. Yazık günah değil mi?" dedi.

"ZARARIM GİDERİLSİN"

Evini su basan bir başka mahalleli Gözde Göçmez ise "Alışverişe gitmiştim, evi komple su almış. Yatak odası, elbise dolabım, buzdolabım, koltuklarım hep su almış. Benim kocam mahkum, benim bunları alacak param yok. Ben buzdolabı, yatak odası ve elbise dolabı istiyorum. Ben mağdurum ve zararımın giderilmesini istiyorum" diye konuştu. Mahalleli kendi imkanlarıyla suların tahliyesi için çaba gösterirken, adrese gelen itfaiye ekiplerince de baskınların olduğu ev ve bahçelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Mahallede bu zor anlar yaşanırken, yüzü gülen sadece çocukları oldu.