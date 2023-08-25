Evde Bakım Hizmeti hezimete dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı mali problemler şimdi de belediyenin sürdürdüğü evde bakım hizmetini fiyaskoya dönüştürdü. Uzun süredir belediye kadrosuna geçmek için eylemler yapan belediyeden işi ihaleyle alan taşeron firmanın çalışanları, maaş ödemelerinde de aksaklıklar ve gecikmeler yaşanması üzerine isyan etti.

'BÜYÜKŞEHİR İFLAS EDİYOR'

86 çalışan 3 gündür, evde bakım hizmetine çıkmamaya ve Büyükşehir'in Buca'daki Sosyal Yaşam Kampusü'ndeki birimlerinde beklemeye başladı. Bu durum evde bakım hizmeti verilen 2 bine yakın yaşlı ve hastanın mağdur olmasına neden oldu.

Evde bakım hizmeti veren çalışanların iş yerlerinde otururken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Fotoğrafta gördükleriniz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti çalışanları. Olmaları gereken yer İzmirli hemşehrilerimizin haneleri olması gerekirken dışarı çıkamıyorlar. Çünkü uzun süredir maaşları ve ücretleri ödenmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iflas ediyor. Bu hizmette çalışanların bağlı olduğu şirkete belediye gerekli ödemeyi yapmıyor. Firma da maaşları ödemiyor" diye konuştu.

Ayrıca bu süreç zarfında ücretlerini alamamakla birlikte tehtid ve mobinglere maruz kaldıklarını iddia eden eylemci çalışanlar ise, "Maaş ödemeleriyle ilgili belediyede parasının olmadığını ve uzun bir süre ödeme yapılamayacağı konusunda bizlere sözlü bilgi verildi" dedi.

ÇALIŞANLAR EYLEMDE

Çalışanlar şöyle konuştu: "Bu ekonomik şartlarda cüzdanımız ve işimiz arasında kalmamız süreci iyice çıkılmaz bir hale getirdi. Aldığımız ücretin komikliği ve de geçinememenin verdiği trajedinin içinde sürükleniyoruz." İşçiler, hakları olan belediye kadrosunda çalışma ve maaşlarını zamanında ödenmesi konusunda taleplerinin karşılanmasını beklediklerini söyledi.

'HİÇBİR ÇÖZÜM ÜRETİLEMİYOR'

DÜZENLİ ve yeterli bir ücret ile kadro talepleri için yaptıkları eylemlerin süreceğini belirten işçiler, "Belediyedeki diğer birimlerden daha fazla çalışıyoruz. Belediye yönetimiyle görüşmemiz oldu. Bize önce Ağustos ayında kadro sorunumuzun çözüleceği söylendi. Şimdi ise '31 Aralık'ta sözleşmeniz sona eriyor' diyerek ertelediler.

YASAL olarak taşeron şirket ve belediye karşılıklı sözleşmeyi feshederse 31 Aralık tarihini beklemeye gerek yok ama sorunumuza net bir çözüm üretilmiyor. Mülakata çağrılan işçiler var ama biz bu süreci oyalama olarak düşünüyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.