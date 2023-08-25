İzmir’de kaymakamların görev yerleri değişti

İzmir'de 5 vali yardımcısı ile 5 kaymakam ataması yapıldı. Urla Kaymakamı ve kayyum belediye başkanı Murtaza Dayanç Tokat Turhal Kaymakamlığı'nda görevlendirilirken, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ise İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Kamil Köten İzmir Vali Yardımcılığına atandı.

ATAMALAR YAPILDI

İzmir Vali Yardımcısı Önder Can Uşak Vali Yardımcılığı'na atandı. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci Seyhan Kaymakamlığına, Bornova Kaymakamı Fatih Genel Şehsadeler Kaymakamlığına, Urla Kaymakamı ve kayyum belediye Başkanı Murtaza Dayanç Turhal Kaymakamlığına, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz Nurdağı Kaymakamlığına, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu Bartın Ulus Kaymakamlığına, Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Biçer İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

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Kudret Kurnaz Gaziemir Kaymakamlığına atandı.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal Balçova Kaymakamlağına, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl Tire Kaymakamlığına, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar Selçuk Kaymakamlığına, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz Gaziemir Kaymakamlığına, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Urla Kaymakamlığına, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner Bornova Kaymakamlığına atandı.

Mustafa Gözlet Urla Kaymakamlığına atandı.

DEĞİŞEN VALİ YARDIMCILARI

Antalya Konyaltı Keymakamı Kamil Köten İzmir Vali Yardımcılığına, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik Manisa Vali Yardımcısı; Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk İzmir Vali Yardımcılığı'na, İzmir Vali Yardımcısı Osman Nuri Canatan Eskişehir Vali Yardımcılığı'na, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç İzmir Vali Yardımcılığı'na atandı. İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltopram Kastamonu Vali Yardımcılığına atadı.