İzmirliler dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Tünelleri içerisinde yangın tatbikatı yapılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Bayraklı ilçesinde bulunan Bayraklı Tünelleri içerisinde 27 Ağustos 2023 Pazar günü 07.00 ile 09.00 saatleri arasında yangın tatbikatı yapılacaktır. Belirtilen zaman dilimi süresince Çiğli'den Karşıyaka istikametine, Karşıyaka Çevreyolu çıkışından itibaren güzergah araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı Girne Bulvarı istikametine verilecektir. Girne Bulvarı'ndan Bayraklı Çevreyolu istikametine dönüşte ise Onur Mahallesi'nden Bornova Çevreyolu istikametine dönüş araç trafiğine kapatılacak ve bu güzergahlar üzerinde araç park etmeye müsaade edilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca Bornova-Bayraklı yol ayrımı Karşıyaka istikameti de araç trafiğine kapatılacak, trafik; Çevreyolu Bornova-Bayraklı çıkışından Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ne verilecektir. Atatürk Mahallesi'nden Karşıyaka Çevreyolu istikametine dönüşte de Cengizhan Mahallesi'nden Karşıyaka istikametine Çevreyolu bağlantı kolu ve Westpark AVM katılım kolu, Karşıyaka istikametine araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.