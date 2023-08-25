Kanseri yendi ama magandalara yenildi

İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıkule Mahallesi, magandaların yine can aldığı bir olaya tanık oldu. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan taraflardan S.Ö. ve Ş.Ö. tekrar sokağa döndü.

MERAK EDİP BALKONA ÇIKTI

İki saldırgan yaşadıkları tartışma nedeni ile sağa sola rastgele ateş ederken, evinde otururken sokaktan gelen sesleri duyarak balkona çıkan 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, göğsüne isabet eden saçmalarla vuruldu.

Kanlar içinde yere yığılan Çiçek'i gören yakınları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı kavgada Çiçek gibi M.G, N.E, ve E.T. de yaralandı. Yaralılar ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Çiçek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan S.Ö. ve Ş.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Yaşlı adamın ölümünün ardından dram çıktı. Çiçek'in yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele ettiği, uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Çiçek'in işadamı olan oğlu Erkan Çiçek, "Babam 3 büyük ameliyat geçirdi ve geçen yıl kanseri yendi. Maalesef herkesin elinde silah var. Bu nedenle babamızı kaybettik. 'Kör kurşun' dedikleri buymuş. Babam kolon kanseriyle mücadele etmişti ve yenmişti. Hiçbir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Acımız büyük" diye konuştu. Çiçek ailesi halen olayın şokunu yaşarken, zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.