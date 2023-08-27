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Haberler İzmir AK Partili Kaya'dan CHP'li Tunç Soyer'e yangın uçağı tepkisi: Para yoksa, uçak nerede?

AK Partili Kaya'dan CHP'li Tunç Soyer'e yangın uçağı tepkisi: Para yoksa, uçak nerede?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılında yangın uçağı almak için kampanya yapıp para toplamıştı. Ancak aradan geçen zamanda ciğerlerimizi yakan orman yangınları için bir uçak alınmadı. Soyer'in geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı orman yangını ile mücadele paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tepki göstererek "2019'da yangın uçağı almak üzere kampanya yapıp para topladın.Organize İşler'deki meşhur replikle soruyorum, para nerede? Para yoksa, uçak nerede?" dedi.

GÖZDE AYVAZ
AK Partili Kaya’dan CHP’li Tunç Soyer’e yangın uçağı tepkisi: Para yoksa, uçak nerede?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer 2019 yılında bir kampanya başlatarak orman yangınlarına karşı bir söndürme uçağı alacağını belirtmişti. Hatta uçak yanında bir helikopter de alacağını söyleyen Soyer'in vaadi yalan oldu.

Soyer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Yangınlardan canımız çok yandı ama dersimizi aldık. Bu yaz ülkemizde çok büyük orman yangınları yaşanırken, İzmir ve çevresi en hafif şekilde atlatıyoruz. 119 orman köyümüze dağıttığımız su tankerleriyle, 620 yangına anında müdahele ederek büyümeden söndürdük. Verdiğimiz eğitimlerle itfaiye ekipleri gelene kadar yangınlara müdahale edebilen Orman Gönüllüleri hazırladık. Yapay zeka teknolojimiz Akıllı İhbar Sistemi kurduk. Sistem, dumanı tesbit ederek en yakın ekibe, video ve konum iletiyor. Böylece yangına büyümeden erken müdahale edilmesini sağlıyor." paylaşımında bulundu.

Tunç Soyer'in bu paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaya yaptığı paylaşımda "CHP'li Soyer safsatada çıta yükseltti. Dağıttığı 119 tankerle, 620 orman yangınını söndürdüğüne inanılmasını bekliyor. Bunu geç, 2019'da yangın uçağı almak üzere kampanya yapıp para topladın. Organize İşler'deki meşhur replikle soruyorum, para nerede? Para yoksa, uçak nerede?" ifadelerine yer verdi.

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