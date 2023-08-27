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Haberler İzmir Aliağa'da kan donduran kaza: Araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü

Aliağa'da kan donduran kaza: Araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü

İzmir Aliağa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücülerden biri kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

İHA
Aliağa’da kan donduran kaza: Araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan M.A., idaresinde 35 SHN 99 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeritte geçmek isterken aynı istikamete seyir halinde olan H.K., idaresindeki 35 BKT 163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, H.K.'nın kullandığı arabada yolcu konumunda bulunan Edebi Yöndemli, araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçtan fırlayan Yöndemli'nin ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ender Yöndemli'nin hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü H.K.'nin ve yine aynı araçta yolcu konumunda bulunan B.S.'ün ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden kaçan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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