İzmir Bayraklı Tünellerinde yangın tatbikatı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün koordinesinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Çevre Yolu üzerinde, Bornova ile Karşıyaka kavşakları arasındaki yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

1876 metre uzunluğundaki Bayraklı Tünelleri'nin Bornova-Karşıyaka istikametinin 1'inci kilometresinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca senaryo gereği duman oluşturularak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulunuldu.

Bornova ve Karşıyaka yönlerinden gelen itfaiye araçları tatbikata katılarak yangını söndürdü. Oluşan duman jet fanlar yardımıyla tünelden atılarak kara yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 8 araç ve 45 personelle katıldığı tatbikatta itfaiye ve polis ekipleri de yer aldı.