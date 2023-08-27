“İzmir’de AK Belediyeciliğin kapılarını açacağız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'balon' benzetmesinde bulunarak, "İzmir'de içi boş vaatlerle şişirilen bir balon belediyeciliği var. Ama unutmasınlar ki balonların gururu iğnelerle tanışana kadardır. Biz de inşallah tıpkı Malazgirt Zaferi'nde olduğu gibi 31 Mart'ta gönülleri fethettiğimiz kentlere AK Belediyeciliğin kapılarını açacağız" dedi.

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çankırı, İzmir'in siyaseten sahiplenilme serüveninin muhalefet kanadından koltuk sevdasıyla yürütüldüğüne dikkat çekerek, "İzmirli artık koltuk siyasetiyle boğulmak değil hizmet aşkıyla kucaklanmak istiyor" dedi. Yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çankırı, "Küresel çapta yaşanan bu sıkıntıyla vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız da. Destek paketleri, yatırım imkanlarıyla esnaf kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti 22 yıllık siyaset arenasında verdiği tüm sözleri yerine getirmiştir" dedi.

KAYBETME REKORU

AK Partili Çankırı, "Biz kazanmanın onlar kaybetmenin rekorunu kırdılar. Unutmasınlar ki balonların gururu iğnelerle tanışana kadardır. Biz de inşallah tıpkı Malazgirt Zaferi'nde olduğu gibi 31 Mart'ta gönülleri fethettiğimiz kentlerde AK Belediyeciliğin kapılarını açacağız" dedi.