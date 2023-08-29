Kavga partisi CHP

İzmir Çiğli'de olaylar nedeniyle Çevik Kuvvet'in önlem aldığı, sandıkların delegeler tarafından yere patlatıldığı ilçe kongresinin ardından kavga büyüdü. Çiğli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, önce çeşitli sözlerle diğer adaylar Şirin Akgül ve Hüseyin Çetin'in yarıştan kendi adayları Erkan Akar lehine çekilmeye razı etti.

Bu süreçte uzlaşı adayı Akar'ı desteklenmesi için Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de ikna edildi. Ancak, kongre sırasında çıkarılan yönetim kurulu ve il delege aday listesinde çekilen adaylar ile Gümrükçü'nün istediği isimler yazılmadı. Bu durum tartışma çıkarırken Akar, 435 delegesi bulunan Çiğli'de ancak 197 oy çıkararak seçilebildi.

'BÜYÜK KAZIK YEDİK' DEDİ

Bu arada Soyer'i arayan Gümrükçü, "Biz size ve sözünüze güvendik ama kongrede yapılanlar olmadı" dedi. Yakın çevresine, "Büyük kazık yedik. Bizim bundan sonraki il kongresinde elimizin güçlü olmaması için böyle bir operasyon yaptılar" diyen Gümrükçü, önce Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının bulunduğu mesajlaşma grubundan çıktı. Gümrükçü, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olanları anlatmak için randevu aldı.

'BİZİ P.Ç GİBİ BIRAKTI'

Oy kullanma işlemini beklerken salondan çıkan Erkan Akar'a bazı delegeler tarafından tepki gösterildi. "Bu nasıl birleşme? Böyle liste mi olur? Şirin Akgül bizi zaten ortada p...ç gibi bıraktı" diyen delegeler listenin değiştirilmesini istedi. Delegeler ayrıca, listede yer alan Niyazi ve Hasan Aslan isimleri için delegeler "30 yıldır aynı isimler. Aile şirketi listesi" diyerek tepki gösterdi. Olaylar üzerine salonda önlem alındı ve oy kullanma işlemi Çevik Kuvvet gözetiminde yapıldı. Bu arada bir partilinin, oyların kullanıldığı şeffaf sandığı kucaklayıp yere patlattığı anın video görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

DELEGELİKTEN DE İSTİFA ETTİ

GÜMRÜKÇÜ süreçte isyan bayrağını açtı. Gümrükçü, böyle bir listenin kabul edilemeyeceğini belirterek yazıldığı il delegeliğinden istifa etti. Yakın çevresine "Heval Savaş Kaya ile oturduk, konuştuk ve anlaştık, ancak hem bize hem diğer adayın taraftarlarına kazık attılar. Nerede kaldı Soyer'in garantörlüğü? Bu işi burada bırakmayacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Hepsini Genel Başkanımıza anlatacağım" dediği öğrenildi.