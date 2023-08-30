Evde bakımcıların kadro ve maaş isyanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ettiği evde bakım hizmeti işini üstlenen GSM Medya şirketine bağlı işçiler, kadro isteklerinin karşılıksız kalması ve maaşlarını tam alamadıkları için işe çıkmama eylemi başlattı. Toplu açıklama yapan işçiler, "Evde bakım personelleri olarak, her ayın 15'inde almamız gereken maaşlarımız maalesef aylardır gecikmeli yatmaktadır" dedi.

Ağustos ayının 15'inde yatması gereken maaşlarını da alamadıklarını dile getiren işçiler, "Bağlı bulunduğumuz GSM şirketiyle yaptığımız görüşmede, belediyeden hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle maaşlarımızı yatırmadıklarını söylediler. Sürekli geç yatan ve hali hazırda Ağustos ayında yatmayan maaşlarımızdan ötürü tüm personel olarak oldukça mağdur durumdayız" dediler.